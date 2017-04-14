Военно-воздушные силы США обнародовали в Twitter видео удара по позициям ИГИЛ в Афганистане, нанесенного сверхмощной бомбой GBU-43 /B.

Президент США Дональд Трамп поставил самую высокую оценку военным, которые применили мощнейший неядерный боеприпас в Афганистане против ИГИЛ и других террористических группировок. Об этом он заявил, отвечая на вопросы репортеров, сообщает 112 Украина со ссылкой на Buisnes Insider.

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"У нас невероятные руководители в вооруженных силах и невероятные военные, и мы очень гордимся ими. Это была еще одна очень и очень успешная миссия", - подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты имеют лучшие вооруженные силы в мире. Он также добавил, что предыдущей администрации не удавалось достичь такого успеха.

"Если вы посмотрите на то, что произошло за последние восемь недель, и сравните с тем, что на самом деле происходило до этого, в течение последних восьми лет, вы увидите, что есть огромная разница. Потрясающая разница", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, 13 апреля в 19:32 вооруженные силы Соединенных Штатов впервые за свою историю применили сверхмощную фугасную неядерную бомбу GBU-43/B против боевиков в Афганистане.

Удар нанесли в районе Ачин в провинции Нангархар. По информации американских СМИ, снаряд сбросили, чтобы разрушить тоннели террористов ИГИЛ.

Бомбу GBU-43/B в США за ее мощь называют "матерью всех бомб". Ее заряд равен 11 тоннам в тротиловом эквиваленте. Это самый мощный в мире фугас.