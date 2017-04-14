Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В четырех городах Сирии началась эвакуация
В четырех городах Сирии началась эвакуация
Сирия / Фото: Getty Images

В четырех городах Сирии началась эвакуация

Планируют эвакуировать 30 тысяч человек

14.04.17 397
1000

В Сирии началась эвакуация четырех осажденных городов в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее между Ираном и поддерживающим сирийскую вооруженную оппозицию Катаром. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Эвакуация проходит в четырех городах. Два из них, Кефрайю и Фуаа, сейчас удерживают правительственные силы и осаждают повстанцы. Свидетели сообщают, что людей эвакуируют в сторону контролируемых правительством регионов на 80 автобусах.

Другие два города, в которых проходит эвакуация, Мадайя и Забадани, находятся под контролем повстанцев и осаждены армией Асада. В них эвакуация носит добровольный характер: желающие могут остаться.

Сообщается о 60 автобусах, приехавших, чтобы отвезти людей в сторону города Рашидин.

Операция началась утром 14 апреля. Всего, как ожидается, из четырех городов будет эвакуировано 30 тысяч человек.

ООН в своем мартовском заявлении назвала гуманитарную ситуацию в четырех осажденных городах катастрофической. По оценке организации, в них находится около 64 тысяч мирных жителей.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Химическое самоубийство Путина. Почему удар по Хан-Шейхун может стать для российского лидера роковымКоалиция нанесла ошибочный удар по союзникам в Сирии, 18 погибшихАсад заявил, что у Сирии нет химического оружия

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 4232
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 16069
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9710
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2789
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2807
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6628
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 27885
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3953
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 38316
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 985
  1. Россия официально отказалась показывать украинское Евровидение 6183 / 7190
  2. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 3054 / 3512
  3. Холодницкий объяснил, кто затягивает рассмотрение громких дел с топ-чиновниками 2153 / 2319
  4. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 1882 / 6939
  5. Чуркин, оказывается, был интеллигентным тонким человеком 1856 / 2045
  6. Пенсионный сбор с покупки валюты теперь платить не нужно 1485 / 1767
  7. Коалиция нанесла ошибочный удар по союзникам в Сирии, 18 погибших 1379 / 1666
  8. Минфин до конца мая определится с Приватбанком 1358 / 3316
  9. Появились подробности нового взрыва в Питере 1149 / 1760
  10. Застройщики переходного периода. Как проверить надёжность строительной компании и узнать обоснованность цен 1050 / 1436
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 29 / 3512
  2. Россия официально отказалась показывать украинское Евровидение 21 / 7190
  3. Перейти Рубикон. Что на самом деле означает безвизовый режим для Украины и её будущего 8 / 699
  4. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 7 / 6939
  5. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 6 / 38316
  6. Застройщики переходного периода. Как проверить надёжность строительной компании и узнать обоснованность цен 6 / 1436
  7. В Черногории задержали фигурантку дела Онищенко, - САП 5 / 600
  8. Холодницкий объяснил, кто затягивает рассмотрение громких дел с топ-чиновниками 5 / 2319
  9. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 4 / 27885
  10. Минюст хочет отменить сразу все законы и нормативные акты времен СССР 4 / 705
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.