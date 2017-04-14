Французские следователи хотят снять неприкосновенность с Ле Пен

Французские следователи, занимающиеся делом о нецелевых расходах кандидата в президенты Марин Ле Пен из фондов Европейского Союза на работу ассистентам, просят Европарламент лишить ее парламентского иммунитета. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press.

"Офис Парижской прокуратуры заявил в пятницу, что следственные судьи выдали запрос, и он был передан французским правительством в Европарламент", - говорится в сообщении.

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В свою очередь Ле Пен призвала евродепутатов отклонить такой запрос.

"Это дискуссия, которая будет проходить в юридическом комитете Европарламента", - подчеркнула она, отказавшись от дальнейших комментариев.

Напомним, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством ранее установило, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. По данным следствия, Гризе незаконным образом заработала 298,5 тыс. евро, а Лежье - 41,5 тыс. евро.