Расширение Евросоюза привело к "перетеканию мозгов" из Восточной Европы в Западную, - исследование

Вместо увеличения трансграничного сотрудничества расширение Европейского Союза привело к оттоку человеческого капитала из восточных государств на запад континента. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Science, передает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

В статье исследуется расширение Евросоюза в 2004 году, когда он увеличился с 15 до 25 государств.

"В принципе, это расширение увеличило число исследователей, которые могли бы работать в рамках различных европейских программ сотрудничества с партнерами по ЕС", - пояснил представитель Университета Калифорнии Александр Петерсен во время презентации исследования.

Но, несмотря на все усилия, так называемое "большое расширение" не привело к росту сотрудничества между исследователями.

Наоборот, интеграция новых членов оказалась "улицей с односторонним движением" - ученые из стран, которые только что вступили в ЕС, переезжали в западные страны союза.

Небольшое расширение в 2007 году, когда Болгария и Румыния были приняты в состав блока, также не усилило трансграничное сотрудничество.

По данным исследования, одной из причин низкого уровня международного сотрудничества между исследователями была "утечка мозгов" из новых государств-членов, как только исчезли границы.