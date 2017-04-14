Песков: РФ готова возобновить меморандум с США по Сирии

Если Соединенные Штаты пообещают больше не совершать "непредсказуемые действия"

Российская Федерация готова возобновить меморандум с США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"При условиях понимания того, что в дальнейшем такие непредсказуемые действия (со стороны США, - ред.) не будут повторяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ может возобновить действие меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе в Сирии.

Напомним, США нанесли ракетный удар по военному аэродрому сирийских правительственных войск Шайрат в провинции Хомс. По данным американской разведки именно на нем хранилось химическое оружие, которое режим Башара Асада использовал для химической атаки 4 апреля.

В результате ракетного удара военная инфраструктура аэродрома Шайрат была полностью разрушена.

Российский президент Владимир Путин назвал американский ракетный удар в Сирии агрессией против суверенного государства под надуманным предлогом, который нанес существенный урон отношениям США с РФ.

Россия после американского удара приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного ранее с Соединенными Штатами.