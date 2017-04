Военно-воздушные силы США опубликовали видео вчерашней бомбардировки в Афганистане с использованием крупнейшей из существующих неядерных бомб. Видео опубликовано в Twitter ВВС США.

Почти 30-секундный черно-белый ролик показывает цель, расположенную в долине и окруженную горной местностью.

Через несколько секунд видно, как бомба падает в долину, после чего происходит мощный взрыв, расходится мощная ударная волна и поднимается грибовидное облако.

"Удар был нанесен по системам пещер и тоннелей ИГИЛ в восточном Афганистане. Этот удар был нанесен, чтобы минимизировать риск для афганских и американских сил", - говорится в сообщении Минобороны США.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F