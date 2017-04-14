Сирия получила от РФ партию модернизированных бомбардировщиков

Вооруженные силы Сирии получили из России 10 модернизированных бомбардировщиков Су-24М2. Об этом сообщает РБК-Украина на ссылкой на Arabian Aerospace.

По контракту 2009 года с Россией сирийские войска получили 22 бомбардировщика Су-24М2. Обновленные самолеты позволяют перевозить более серьезное вооружение, включая современные высокоточные ракеты.

Кроме того, самолеты оснащены новым прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест", прицельной системой включения на основе GPS и ГЛОНАСС, системой индикации на лобовом стекле ИЛС-31.

При этом не уточняется, являются ли самолеты новой поставкой или они являются модернизированными бомбардировщиками, которые уже были в стране на вооружении по контракту 2009 года.

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева заявила, что информация о поставке Россией партии из 10 бомбардировщиков Су-24 в Сирию не соответствует действительности.