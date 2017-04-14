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Главная » Мир » Если с Пхеньяном будет война, проиграют все, - МИД КНР

Если с Пхеньяном будет война, проиграют все, - МИД КНР

Если с Пхеньяном будет война, проиграют все, - МИД КНР
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото

Тот, кто начнет конфликт, должен будет взять на себя историческую ответственность

14.04.17 357
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Конфликт вокруг Северной Кореи может начаться в любую минуту.

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, передают мировые СМИ со ссылкой на The South China Morning Post.

"В последнее время трения усилились. Складывается впечатление, что конфликт может разгореться в любой момент. Если будет война, проиграют все - победителей при таком исходе быть не может", — рассказал глава внешнеполитического ведомства КНР.

По его словам, тот, кто начнет конфликт, должен будет взять на себя историческую ответственность и приготовиться заплатить соответствующую цену.

Напомним, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР.

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