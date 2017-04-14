Президент РФ за год официально заработал меньше, чем его пресс-секретарь

Президент России Владимир Путин в своей ежегодной декларации указал за 2016 год доход ниже, чем у своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Как пишут российские СМИ, Путин официально заработал около 8,858 миллиона рублей (4,236 млн гривен), а Песков 12,8 миллиона рублей прибыли (6,122 млн гривен).

Декларация Путина не содержит детальной расшифровки и не указывает источники его дохода. В его собственности числятся земельный участок на 1,5 тыс. кв. м., квартира в 77 кв. м. и гараж (18 кв. м).

В пользовании президента РФ также квартира в 153,7 кв. м. и гаражное место на 18 кв. м. Вся эта недвижимость находится в России. В автопарке Путина две раритетных "Волги" (ГАЗ М21 и ГАЗ М21-Р), а также "Нива"и прицеп "Скиф".

Напомним, Турчинов заявил, что "кровавый пастор" звучит лучше, чем прозвище Путина.