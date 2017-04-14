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Главная » Мир » Канада вводит новые санкции против Сирии

Канада вводит новые санкции против Сирии

Канада вводит новые санкции против Сирии
Фото: inright.ru

Ограничения коснутся еще 27 высокопоставленных должностных лиц сирийского правящего режима

14.04.17 27
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Канада решила добавить новые имена сирийских должностных лиц в свои санкционные списки. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.

"Новые санкции против ключевых должностных лиц являются частью наших усилий по увеличению давления на режим Асада для принуждения его к прекращению насилия против невиновных детей, женщин и мужчин", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула о недопустимости применения химического оружия.

"Химическая атака на востоке провинции Идлиб, осуществленная на прошлой неделе, является недопустимым военным преступлением. Канада вместе с союзниками работает над прекращением войны в Сирии и привлечением к ответственности организаторов преступлений", - отметила министр.

В МИД Канады уточнили, что новая волна замораживания счетов и запрет на проведение других экономических операций будет касаться 27 высокопоставленных должностных лиц сирийского правящего режима. Таким образом, теперь канадские санкции действуют против 217 сирийских физических и юридических лиц. 

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