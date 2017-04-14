Власти Китая направили в сторону границы с КНДР колонну техники и бронетранспортеров с около 150 тысячами военнослужащих.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на DailyStar, которое опубликовало соответствующие видео.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если с Пхеньяном будет война, проиграют все, - МИД КНР
На обнародованных кадрах видно кажущуюся бесконечной очередь бронетехники, уходящую вдаль.
Впрочем, официальной информации о цели переброски китайских военных ближе к КНДР на данное время нет.
Напомним, ударная группа ВМС США двинулась к Корейскому полуострову.