Трюдо предложил полностью легализовать марихуану в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил законопроект, полностью легализующий употребление марихуаны в стране.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The New York Times.
Документ разрешит канадцам старше 18 лет на совершенно законных основаниях хранить до 30 граммов каннабиса.
Если закон найдет поддержку парламентариев, Канада станет второй страной в мире, где марихуана будет считаться вполне законным потребительским товаром. Ранее это же сделал Уругвай.
Напомним, Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, где декриминализовано употребление марихуаны.