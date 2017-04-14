НАПК пояснило, куда делись е-декларации прокуроров

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.
"Такие меры имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах реестра и доступны для проверки", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что после возобновления работы реестра Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, из реестра исчезли более 200 деклараций работников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур.
Напомним, на закупку серверов НАПК получит 66 млн грн.