Военно-воздушные силы США направили для участия в военных учениях в Европе истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II.

"Самолеты будут участвовать в учениях с другими самолетами США и НАТО в течение нескольких недель в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства в Facebook, на которые ссылаются мировые СМИ.

Боевая авиация США будет развернута в Европе в эти выходные.

Отметим, что в феврале 2017 года США перебросили вертолеты Chinook, Apache и Black Hawk на базы в странах-членах НАТО, расположенных в Восточной Европе у российских границ.

Напомним, Сирия получила от РФ партию модернизированных бомбардировщиков.