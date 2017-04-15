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Главная » Мир » Легендарный хронометр Черчилля продадут на аукционе

Легендарный хронометр Черчилля продадут на аукционе

Легендарный хронометр Черчилля продадут на аукционе
Фото: Sotheby's

Часы символизируют взгляд на мир и единение Европы

15.04.17 30
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Наручные часы Уинстона Черчилля выставили на аукционе Sotheby's.

Часы швейцарской марки Lemania были подарены Черчиллю в 1946 году во время поездки в Швейцарию, пишут мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Корпус хронографа изготовлен из золота и дополнен оригинальным кожаным ремешком. Он также укомплектован  секундомером и календарем.

По словам Джоанн Льюис, головы часового департамента аукциона, часы символизируют взгляд на мир и единение Европы. За лот планирую выручить от 18 до 30 тысяч долларов.  

Напомним, копию трона "Игры престолов" из зоны АТО продали на аукционе.

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