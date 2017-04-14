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Главная » Мир » Facebook накануне выборов во Франции заполонили фейковые аккаунты

Facebook накануне выборов во Франции заполонили фейковые аккаунты

Facebook накануне выборов во Франции заполонили фейковые аккаунты
Фото: Trend.Az
14.04.17 110
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В Facebook обнаружены 30 000 фейковых аккаунтов, которые были так или иначе связаны с Францией.

Эксперты связывают это с будущими президентскими выборами.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters, аккаунты выявлены в рамках усилий против дезинформации.

Офис Facebook в свою очередь уже сообщил, что пытается снизить распространение материалов, которые возникли из-за недостоверной деятельности, включая спам, дезинформацию, или другой мошеннический контент, которым часто делятся на фейковых аккаунтах.

По словам представителей соцсети, эти усилия уже позволили принять меры против французских аккаунтов, с которыми были связаны наибольшие объемы трафика.

При этом и Facebook и французские СМИ также проводят программы по проверке фактов для борьбы с теми, кто вводит в заблуждение своей информацией.

Напомним, президентские выборы во Франции назначены на 23 апреля 2017 года. В случае если победитель не будет выявлен в первом туре выборов, второй — 7 мая.

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