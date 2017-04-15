Северная Корея на параде впервые продемонстрировала баллистические ракеты для запуска с субмарин. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Reuters.

Военный парад прошел в Пхеньяне. Он приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, который был президентом КНДР с 1972 по 1994 год.

На видео государственного телевидения эксперты распознали ракеты Pukkuksong-2. Они были на грузовиках, которые проехали напротив Ким Чен Ына.

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#DPRK holds military parade to mark 105th birthday of founder Kim Il Sung amid heightened tensions on the #KoreanPeninsula pic.twitter.com/Dlrk3GKoRv — CGTN (@CGTNOfficial) 15 апреля 2017 г.

Напомним, 9 апреля США отправили к берегам Кореи ударную флотилию, на что Пхеньян заявил о "готовности к войне". 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что КНДР "ищет неприятностей", а также заявил, что США могут решить проблему Северной Кореи и без помощи Китая.

Утром 12 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Руководитель Китая призвал коллегу мирно решить корейский вопрос.