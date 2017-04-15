У Асада есть еще сотни тонн химического оружия, - экс-генерал сирийской армии

Сирийский режим не декларировал огромное количество зарина и других токсических веществ

У президента Сирии Башара Асада все еще есть сотни тонн химического оружия. Об этом рассказал бывший генерал сирийской армии, который управлял химической программой Захер аль-Сакат, передает LIGA.net со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, сирийский режим не декларировал огромное количество зарина и других токсических веществ.

"Режим признал только 1300 тонн, но мы знали, на самом деле есть в два раза больше. У них есть по меньшей мере 2000 тонн. По меньшей мере", - рассказал Сакат.

Перед приездом инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тонны перевезли в укрепленные пункты около Хомса и в город Джабль, где находится российская и сирийская военная база.

Напомним, Захер аль-Сакат сбежал из Сирии в 2013 году, но сохранил контакты с некоторыми чиновниками сирийского режима.

4 апреля 2017 года была совершена атака газом зарин в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Погибли, по последним данным, 89 человек, среди которых 33 детей и 18 женщин. Еще 557 человек пострадали.