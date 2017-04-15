США отказались от удара по Северной Корее

В пользу усиления давления на Пхеньян при поддержке со стороны Китая

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР политику "максимального давления", при взаимодействии с другими странами. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники, передает УНИАН.

Советники Трампа рассмотрели множество вариантов, как заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы, в том числе используя военное вмешательство и свержение руководства страны, утверждают источники агентства. В итоге Белый дом остановился на идее, схожей с политикой прошлой администрации.

По словам источников, акцент в своей политике Белый дом сделает на усиление давления на Пхеньян при поддержке со стороны Китая. США надеются, что КНР и Россия поддержат в ООН введение более жестких санкций против КНДР, если та проведет очередные испытания ядерного оружия. Итогом политики США должно стать ядерное разоружение Северной Кореи.

"США не будут отвечать военными мерами на испытание КНДР ядерного оружия", - заявил AP пожелавший остаться анонимным чиновник из министерства обороны. Впрочем, он добавил, что планы Вашингтона могут поменять, если КНДР решит нанести удар по Южной Корее или Японии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На параде в КНДР впервые показали ракеты для подлодок

Напомним, на фоне празднования в субботу, 15 апреля, 105-ого дня рождения Ким Ир Сена в КНДР возросли опасения, что Северная Корея может провести очередное испытание ядерного оружия. В частности, телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей американской разведки сообщал, что Вашингтон обладает информацией о готовящемся уже в эти выходные ядерном испытании Пхеньяна.

При этом, по данным NBC, в 500 км от северокорейского ядерного полигона США разместили два эсминца, способных ударить по позициям КНДР крылатыми ракетами "Томагавк".