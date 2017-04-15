В ООН предупреждают об угрозе возобновления конфликта в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможном возобновлении полномасштабного конфликта в Ливии. Об сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Ливия рискует вернуться к широкомасштабному конфликту, сославшись на нестабильную ситуацию с безопасностью в Триполи и борьбу на восточном "нефтяном полумесяце" и в других местах.

Генсек выразил тревогу в ходе доклада Совету безопасности ООН о возобновлении военной эскалации и политическом тупике в Ливии.

По словам Гутерреша, "Исламское государство" больше не контролирует территории в Ливии, однако исламские боевики продолжают нападения в различных районах страны.

Он призвал стороны конфликта в Ливии объединиться для разрешения политического кризиса.

Глава ООН также выразил обеспокоенность в отношении ситуации с соблюдением прав человека в стране.