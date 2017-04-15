Тысячи людей в Сирии застряли возле Алеппо, эвакуация приостановлена

Повстанцы в одном из городов, включенных в договоренность, пока не предоставили безопасный выход

Тысячи сирийцев застряли в Алеппо и прилегающих районах во время эвакуации из двух шиитских деревень в обмен на суннитских повстанцев и их семьи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию активистов и наблюдателей, передает Европейская правда.

Задержка возникла из-за того, что повстанцы в Забадани, одном из городов, включенных в договоренность, еще не предоставили безопасный выход.

Согласно договору, сотни повстанцев и их семей были эвакуированы из города Мадая неподалеку от Дамаска, и доставлены в Алеппо. Оттуда они отправятся в провинции Идлиб, где расположены опорные пункты повстанцев.

Взамен провластные бойцы и жители шиитских городов Аль-Фоуа и Кефрайа, которые окружены повстанцами в провинции Идлиб, покинули район и достигли окраины Алеппо.

В субботу, люди из Мадаи сидели за рядами автобусов в Алеппо, ожидая переезда в Идлиб. Между тем жители шиитского города были еще не на территории повстанцев на подступах к Алеппо.

Повстанцы заявили, что шиитские села покинули меньше проправительственных бойцов, чем было согласовано.

Напомним, 14 апреля сирийское правительство и оппозиционные силы начали координированную эвакуацию около 30 тысяч человек из четырех городов, которые находились в осаде в течение многих лет.