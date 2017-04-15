Благодатный огонь доставят в Киев к 20.00

Сегодня в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.
Об этом сообщают в Центре информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима.
Схождения огня произошло в 14:22 по киевскому времени.
Огонь быстро распространялся теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам у храма.
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Около 19.00 – 20.00 Благодатный огонь доставят в Киев. Представители епархий получат его в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь.
Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23 часов.
Напомним, каждый год в субботу накануне Пасхи в Иерусалиме сходит Благодатный огонь для православных верующих является символом заботы Господа.