В Алеппо произошел взрыв возле автобуса с беженцами

Взрыв произошел в западной части города, в районе Рашидин.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Химическое самоубийство Путина. Почему удар по Хан-Шейхун может стать для российского лидера роковым
Точное число погибших и пострадавших неизвестно. По одним данным погибли 70 человек и 130 пострадали.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщило о 39 погибших. Вскоре после взрыва правозащитная организация Syrian Observatory of Human Rights сообщала о гибели по меньшей мере 16 человек.
По предварительным данным, подрыв осуществил террорист-смертник, который подъехал к автобусу на начиненной взрывчаткой машине.
Напомним, тысячи людей в Сирии застряли возле Алеппо, эвакуация приостановлена.