Обрушение мусора на Шри-Ланке привело к гибели 16 человек

Количество погибших от обрушения мусора на Шри-Ланке возросло до 16 человек. При этом еще более десяти человек ранены.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
"В результате обвала свалки в Коломбо, столице Шри-Ланки, погибло уже 16 человек, еще около десятка ранены. Среди погибших - по крайней мере четыре подростка", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, в результате происшествия были повреждены 145 жилых домов.
Напомним, в КГГА подумывают о вывозе мусора в Чернобыльскую зону.