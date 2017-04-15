Южнокорейские активисты в честь дня рождения Ким Ир Сена, которому исполнилось бы сегодня 105 лет, запустили в небо около 300 тысяч агитационных листовок на гелиевых шарах с критикой нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство Yonhap.
В листовках не просто критикуется северокорейский режим, а и напрямую звучат обвинения нынешнего лидера КНДР в убийстве Ким Чон Нама, которое произошло в аэропорту в Малайзии в феврале.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На параде в КНДР впервые показали ракеты для подлодок
Кроме открыток, на 10 шарах в КНДР были запущены 2 тыс. банкнот, USB-носителей, 1 тысяча DVD-дисков и 500 буклетов.
К шарикам организаторы прикрепили фотографии Ким Чен Ына с подписью "убийца".
Напомним, США отказались от удара по Северной Корее.