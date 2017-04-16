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Главная » Мир » Чехия приняла всего 12 беженцев из выделенной ей квоты ЕС

Чехия приняла всего 12 беженцев из выделенной ей квоты ЕС

Чехия приняла всего 12 беженцев из выделенной ей квоты ЕС
Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец / Podrobnosti.ua

Следующих принимать уже не намерена

16.04.17 135
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Чехия приняла 12 беженцев из выделенной ей квоты ЕС в размере 1,6 тысячи человек и следующих принимать уже не намерена.

Несмотря на то что в таком случае ей грозят санкции ЕС в размере нескольких миллионов евро, заявил глава МВД республики Милан Хованец.

"Происходящая ныне проверка оставшихся беженцев показывает, что далее уже нельзя никого принимать", — сказал Хованец, которого цитируют мировые СМИ со ссылкой на Parlamentní listy.  

По словам министра, проверка чешскими службами безопасности мигрантов, ныне находящихся во временных лагерях в Италии и Греции, длится несколько недель и даже месяцев и сталкивается с большими сложностями.

"Эти люди (беженцы) не проявляют охоты оставаться на месте на время проверки, то есть в Греции или Италии. В связи с этим проверки нами закончены", — сказал Хованец.

Министр не исключил, что данное решение вынудит ЕС принять санкции в отношении Чехии, что может обойтись ей в несколько миллионов евро.

"Окончательное решение остается за правительством, оно должно решить, стоить ли это делать (окончить прием мигрантов) ценой санкций. По моему мнению – да. Нельзя пускать сюда людей без контроля", — подчеркнул глава чешского МВД.

Напомним, во Франции после массовой драки полностью сгорел лагерь для беженцев.

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