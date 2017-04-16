У владельцев смартфонов возникает грыжа позвоночника

Те, кто проводит много времени со гаджетами в руках, наклоняют голову, а это существенно увеличивает давление на позвоночник

Американские ученые обнаружили, что владельцы смартфонов начинают страдать от болей в верхней части спины и шее раньше, чем люди, не пользующиеся гаджетами.

О, сообщают мировые СМИ со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в The Spine Journal.

Хирурги-ортопеды Тодд Ланман и Джейсон Куэллар зафиксировали рост числа молодых пациентов, страдающих от сильной боли в спине или от грыж в дисках позвоночника. Анализируя рентгеновские снимки, исследователи обнаружили, что у этих пациентов был нетипичный изгиб шеи, к которому привело ежедневное пользование смартфоном на протяжении нескольких часов.

Как считают ученые, те, кто проводит много времени со смартфонами в руках, наклоняют голову, а это существенно увеличивает давление на позвоночник. Так, когда человек стоит прямо, его голова весит 4,5-5,5 килограмма, однако при наклоне на 60 градусов давление на позвоночник таково, как будто голова весит уже 27 килограмм.

В качестве профилактики Ланман и его коллега предлагают владельцам смартфонов снижать нагрузку на шею, например, при наборе текста телефон следует держать перед лицом, примерно на уровне глаз. Также они рекомендуют печатать пальцами обеих рук, чтобы позвоночник находился в более симметричной и удобной позиции.

Напомним, мобильные телефоны могут содержать опасные бактерии.