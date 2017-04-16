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Папа Римский призвал не воспринимать зло как должное

Папа Римский призвал не воспринимать зло как должное
Папа Франциск / Facebook.com/PopeFranciscus

Бессодержательный пессимизм – большой грех

16.04.17 65
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Проповедь Папы Римского в пасхальную ночь была посвящена страданиям людей во всем мире. Франциск призвал христиан не воспринимать мировые проблемы как нечто естественное и должное.

Об этом сообщает DW.

"Папа Римский Франциск в ночь на воскресенье, 16 апреля, в базилике Святого Петра провел традиционную службу перед Пасхой. Проповедь понтифика была посвящена страданиям беженцев, эксплуатируемых и пострадавших от войны. Папа обратился к образам женщин, которые в скорби пришли утром к гробу Христа, как к образам "каждого, кто видит в обществе распятие человеческого достоинства".

Он призвал христиан не воспринимать как должное и как "закон жизни" страдания и несправедливость в мире, пишет информагенство KNA.

По словам Франциска, своим воскресением Христос не только отбросил камень гроба, но и все барьеры, созданные "бессодержательными пессимистическими мыслями".

Перед верующими, епископами и кардиналами понтифик призвал провозглашать воскресение Христово "тем, кто похоронил надежду, мечты и достоинство".

Из-за опасения возможных атак со стороны террористов-исламистов служба прошла при усиленных мерах безопасности. Людей проверяли при входе к храм, а также при входе на площадь перед базиликой.

Накануне Франциск в своем выступлении перед десятками тысяч католиков около Колизея осудил ежедневное кровопролитие в мире.

Напомним, 16 апреля христиане всего мира празднуют Пасху.

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