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Главная » Мир » Американцы готовы стрелять по ядерным объектам Ким Чен Ына, - СМИ

Американцы готовы стрелять по ядерным объектам Ким Чен Ына, - СМИ

Американцы готовы стрелять по ядерным объектам Ким Чен Ына, - СМИ
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США могут полностью уничтожить ключевые объекты КНДР, используя обычное вооружение

16.04.17 133
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Военные советники президента США Дональда Трампа сообщили Великобритании, что Штаты имеют достаточную огневую мощь, чтобы нейтрализовать ядерную программу Северной Кореи.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников США, передает Укринформ.

"Ближайшие военные советники Дональда Трампа сообщили Великобритании, что Америка имеет огневую мощь, чтобы нейтрализовать ядерную программу Северной Кореи, и даже могут нанести предупредительный удар, чтобы сделать это", - говорится в сообщении.

По словам источников среди высокопоставленных чиновников, Соединенные Штаты могут "полностью уничтожить" ключевые объекты КНДР, используя обычное вооружение.

Ранее Министерство обороны США доложило президенту Трампу о неудачном испытании ракеты Северной Кореей.

По сообщениям минобороны Южной Кореи, ракетное испытание проводилось в северокорейском городе Синпо, которое режим КНДР использует, главным образом, для подводной активности.

Попытка запуска ракеты Пхеньяном была осуществлена на следующий день после военного парада ко дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, на котором режим продемонстрировал новые вооружения.

Провокация со стороны Северной Кореи произошла на фоне обострения воинственной риторики между Пхеньяном и Вашингтоном. США разместили ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон" вблизи КНДР, заявив о нанесении ракетного и воздушного удара по Северной Корее в случае испытания ядерного оружия и баллистических технологий.

Тихоокеанское командование США также сделало заявление, что отслеживает ситуацию в регионе, в том числе последнюю попытку ракетного испытания.

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