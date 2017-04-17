Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео NASA показало ночную карту Земли

Видео NASA показало ночную карту Земли

<span class="label red">Видео</span> NASA показало ночную карту Земли
Ночная Земля из космоса / Фото: nasa.gov

Такую карту агентство создало впервые за пять лет

17.04.17 38
1000

NASA обнародовало карту нашей планеты, снимки для которой сделаны из космоса ночью.

Такую карту агентство создало впервые за пять лет, говорится в описании к видео, передает УНИАН.

Карта предоставляет ученым возможность исследовать человеческую деятельность по всему миру.

Изучая Землю ночью, ученые могут проследить, как расширяются города, контролировать интенсивность света, чтобы оценить использование энергии, а также помочь в реагировании на стихийные бедствия.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 16 апреляГройсман рассказал, как защитит украинскую землю от продажи крупным холдингамBoeing обнародовала видео с полетом своего корабля к МКС

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 4743
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 17864
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 10228
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 3252
  5. Социология Мордора: орки против Путина 3243
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 7176
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 29516
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 4275
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 41146
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 1134
  1. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 4555 / 7199
  2. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 2846 / 3452
  3. С глаз долой. 12 признаков того, что органы зрения пытаются предупредить вас о проблемах со здоровьем 2255 / 2587
  4. Обнародовано видео последствий вчерашнего теракта в Алеппо 2167 / 2443
  5. В Турции на референдуме произошла стрельба, есть погибшие 1995 / 2281
  6. Пытавшим 10-летнего мальчика-инвалида подросткам грозит 15 лет 1847 / 2099
  7. У владельцев смартфонов возникает грыжа позвоночника 1518 / 1672
  8. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 1275 / 1462
  9. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 1208 / 11162
  10. Индустриальная страна 1187 / 2852
  1. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 17 / 3452
  2. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 9 / 5330
  3. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 8 / 11162
  4. Встречай, Европа. Что нужно знать украинцам, которые отправляются в ЕС 7 / 2317
  5. С глаз долой. 12 признаков того, что органы зрения пытаются предупредить вас о проблемах со здоровьем 6 / 2587
  6. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 6 / 7199
  7. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 6 / 4743
  8. Перейти Рубикон. Что на самом деле означает безвизовый режим для Украины и её будущего 5 / 4454
  9. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 5 / 17864
  10. Зайцы с яйцами. Какими были пасхальные открытки сто лет назад 4 / 864
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.