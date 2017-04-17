NASA обнародовало карту нашей планеты, снимки для которой сделаны из космоса ночью.
Такую карту агентство создало впервые за пять лет, говорится в описании к видео, передает УНИАН.
Карта предоставляет ученым возможность исследовать человеческую деятельность по всему миру.
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Изучая Землю ночью, ученые могут проследить, как расширяются города, контролировать интенсивность света, чтобы оценить использование энергии, а также помочь в реагировании на стихийные бедствия.