В Турции на референдуме произошла стрельба, есть погибшие

В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр во время общегосударственного референдума произошла стрельба возле избирательного участка, в результате которой погибли три человека.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Инцидент произошел утром, его причиной была разница в политических взглядах участников референдума.
Первым огонь открыл сын главы поселка, где находится избирательный участок. Его, а также его брата, задержала полиция.
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Двое людей скончались от тяжелых травм по пути в больницу.
Третий раненый погиб уже в госпитале.
В районе инцидента повышены меры безопасности, полиция проводит расследование.
Напомним, в Турции сегодня проходит референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Главным вопросом, вынесенным на референдум, является введение в Турции президентской системы правления.