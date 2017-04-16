В Турции на референдуме произошла стрельба, есть погибшие

В Турции на референдуме произошла стрельба / Фото: newsone.ua

В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр во время общегосударственного референдума произошла стрельба возле избирательного участка, в результате которой погибли три человека.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Инцидент произошел утром, его причиной была разница в политических взглядах участников референдума.

Первым огонь открыл сын главы поселка, где находится избирательный участок. Его, а также его брата, задержала полиция.

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Двое людей скончались от тяжелых травм по пути в больницу.

Третий раненый погиб уже в госпитале.

В районе инцидента повышены меры безопасности, полиция проводит расследование.

Напомним, в Турции сегодня проходит референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Главным вопросом, вынесенным на референдум, является введение в Турции президентской системы правления.

