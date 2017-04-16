Активисты ничего не скандировали и не держали в руках плакаты

В центре Санкт-Петербурга полицейские задержали около 40 участников так называемой "прогулки оппозиции".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Активисты ничего не скандировали, не держали в руках плакаты, однако, когда они пришли на Дворцовую площадь, их уже ждали несколько десятков сотрудников полиции и автозаки.

Журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин сообщил в Тwitter, что к активистам применяли силу, одного из задержанных врачи "скорой помощи" унесли на носилках.

Антиутопия: дворцовая площадь, петербург. Задерживают людей, которые даже не скандируют, которые просто в уме против этой власти. pic.twitter.com/9DZerJLOqd — Арсений Веснин (@ars_ves) April 16, 2017

"Прогулки оппозиции" проходят в Москве и Петербурге каждое воскресенье.

В столице сегодняшняя акция прошла без задержаний, передает Радио Свобода.

Напомним, в конце марта в городах России прошли шествия и митинги против коррупции. Поводом для них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о "тайной империи" Дмитрия Медведева. Всего было задержано более 1000 человек.