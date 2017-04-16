В Турции на референдуме побеждают сторонники расширения власти Эрдогана

Турки решают, быть ли в стране президентской форме правления

На референдуме в Турции побеждают сторонники перехода к президентской республике.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные, полученные после подсчета 50% избирательных бюллетеней, пишет DW.

"По предварительным результатам, на референдуме в Турции побеждают сторонники перехода к президентской республике. Инициативу президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана поддержали 57 процентов проголосовавших избирателей, сообщает в воскресенье, 16 апреля, агентство Reuters на основании данных, полученных после подсчета 50 процентов бюллетеней", - говорится в сообщении.

В референдуме в Турции могли принять участие 55 миллионов человек. Им предоставлялась возможность проголосовать "за" или "против" 18 поправок в Основной закон, вынесенных на всеобщее обсуждение.

Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, - это переход от парламентской формы правления, установленной в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской.

Это значит, что полномочия президента, который, согласно нынешней конституции, выполняет лишь представительские функции, будут существенно расширены. Он, в частности, сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер.

При этом должность премьер-министра будет упразднена, а глава государства, которого будут выбирать прямым голосованием на пятилетний срок, станет одновременно и главой правительства. Кроме того, президент, который по нынешней конституции является нейтральной фигурой и не может поддерживать ни одну из политических сил, сможет сохранить членство в политической партии.