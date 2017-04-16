Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя

Можно покрасить хоть все яйца в мире - светлее не станет

Российский музыкант Андрей Макаревич видит пасхальные праздники в России "большим спектаклем".

Об этом он написал в Facebook.

"Нынешние праздники видятся мне большим нарядным спектаклем, где все молча договорились, что всё как будто на самом деле. Потому что если и правда на самом деле - откуда вокруг столько злобы и ненависти? Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга. Сами себя. Иисусова любовь и смирение тут рядом не валялись", - пишет лидер "Машины времени".

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Пока будет так продолжаться, уверен легендарный музыкант, "можно покрасить все яйца в мире - светлее не станет".

"Ну, а тех, кто и вправду верует - со светлым праздником", - добавил Макаревич.

В воскресенье, 16 апреля, христиане отмечают величайший христианский праздник - Светлое Христово Воскресение, или Пасху.