Меркель помогает британским спецслужбам бороться с Путиным, - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель как минимум дважды тайно встречалась с представителями британских спецслужб.

Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на осведомленные источники, передает Гордон.

Отмечается, что они обсуждали террористическую угрозу в Германии и Европе в целом.

Издание пишет, что последняя встреча Меркель с руководителями британских спецслужб прошла в октябре 2015 года в 60 км от Лондона в уединенном имении премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

В сообщении говорится, что на ней присутствовали руководитель MI6 Алекс Янгер, генеральный директор MI5 Эндрю Паркер и председатель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.

Издание пишет, что в ходе встречи Меркель передала британцам досье Федеральной разведывательной службы Германии на президента России Владимира Путина и документы с анализом ситуации в Крыму.