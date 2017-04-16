В Индии три международных аэропорта приведены в состояние тревоги

В воскресенье, 16 апреля, в международных аэропортах индийских городов Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабада объявили режим тревоги в связи с угрозой захвата самолетов.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на местный телеканал NDTV.

"В состояние готовности приведены все службы аэропортов, а также подразделения сил безопасности", - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной каналом информации, руководство полиции города Мумбаи по электронной почте получило сообщение от неназванной женщины, которая рассказала, что подслушала в ресторане разговор шестерых мужчин, которые обсуждали возможность одновременного захвата самолетов, вылетающих из этих трех аэропортов.

Сообщается, что в этой операции якобы должны участвовать 23 человека.

Других сведений относительно письма не сообщают.

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Полиция Мумбаи предупредила о полученной информации Центральные силы промышленной безопасности — специальное подразделение полиции по охране важных промышленных объектов, в том числе аэропортов, линий скоростного транспорта и т.п.

В аэропортах развернули контртеррористические команды, запустили кинологов с собаками, приняли другие необходимые меры, сообщает телеканал.

Авиакомпании посоветовали пассажирам прибывать в аэропорты заранее, а также выполнять все рекомендации сотрудников и представителей сил безопасности.

