В КНДР создали новый вид войск

На параде в Пхеньяне были замечены специальные тактические войска

Северная Корея (КНДР) создала новый вид вооруженных сил - специальные тактические войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин "специальные тактические войска", которого ранее не было.

Одна из северокорейских газет написала, что во время парада по площади Ким Ир Сена шли колонны "военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии".

На основании их перечисления южнокорейские аналитики предположили, что специальные тактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Кроме того, Центральное телеграфное агентство КНДР 13 апреля сообщило об учениях спецвойск, которые и были продемонстрированы позже на параде.

Солдаты этих войск маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках, на головах - шлемы с приборами ночного видения и были вооружены новыми ружейными гранатометами.

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По мнению экспертов, создание нового вида войск в КНДР направлено, вероятно, на противостояние американским и южнокорейским спецвойскам.

Командует специальными тактическими войсками, предположительно, генерал-полковник Ким Ен Бок.