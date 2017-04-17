Армия Асада отбила у повстанцев стратегически важный город

Правительственная армия Сирии при поддержке российской авиации и поддерживаемых Ираном сил отбила у антиправительственных повстанцев стратегически важный город Соуран неподалеку от города Хама. Об этом сообщают бойцы антиправительственных сил и местные жители, передает Радио Свобода.

По данным повстанцев, под авиаудары попали также соседние города Латамнех и Кафр-Зейта.

Расположенный в центральной части Западной Сирии город Соуран уже находился под контролем лояльных президенту Асаду сил в прошлом году, но был потерян во время наступления оппозиции.

Повстанцы пока остаются в другом стратегически важном городе Морек, к северу от Хамы. Морек расположен на главной дороге, которая открывает доступ к западу Сирии.