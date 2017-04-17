Китай выступил против размещения ПРО США в Южной Корее

Китай выступает против размещения на территории Южной Кореи американской системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"В понедельник (17 апреля) Китай подтвердил свое несогласие с развертыванием в Южной Корее сложной противоракетной системы США", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лю Канг на регулярном брифинге в Пекине озвучил оппозицию Китая относительно установки в Южной Корее американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).

Пекин утверждает, что мощный радар системы является угрозой безопасности страны, однако Вашингтон и Сеул подчеркивают, что в их планы входит только защита от северокорейских ракет.

Ранее исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Киоан и находящийся с визитом в Сеуле вице-президент США Майк Пенс подтвердили свои планы по развертыванию противоракетной системы.