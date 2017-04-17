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Главная » Мир » Китай выступил против размещения ПРО США в Южной Корее

Китай выступил против размещения ПРО США в Южной Корее

Китай выступил против размещения ПРО США в Южной Корее
Система противоракетной обороны THAAD / Фото: Wikipedia

Пекин утверждает, что мощный радар системы угрожает безопасности страны

17.04.17 108
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Китай выступает против размещения на территории Южной Кореи американской системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"В понедельник (17 апреля) Китай подтвердил свое несогласие с развертыванием в Южной Корее сложной противоракетной системы США", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лю Канг на регулярном брифинге в Пекине озвучил оппозицию Китая относительно установки в Южной Корее американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).

Пекин утверждает, что мощный радар системы является угрозой безопасности страны, однако Вашингтон и Сеул подчеркивают, что в их планы входит только защита от северокорейских ракет.

Ранее исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Киоан и находящийся с визитом в Сеуле вице-президент США Майк Пенс подтвердили свои планы по развертыванию противоракетной системы.

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