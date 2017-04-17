Израиль ужесточил правила для соискателей убежища из Грузии

В 2016 году фактически 80% прибывших из Грузии в Израиль оставались в стране нелегально

Вступили в силу новые правила для ищущих политического убежища в Израиле граждан Грузии: их будут депортировать из страны сразу же после отказа в предоставлении убежища. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МИД Грузии.

"По решению министра внутренних дел Израиля, в связи с признанием Грузии "безопасной страной" с 17 апреля задействованы новые регуляции, согласно которым, заявки граждан Грузии, которые обратятся за предоставлением политического убежища в службу населения и иммиграции будут рассматриваться в ускоренном порядке", - говорится в сообщении МИД Грузии.

При этом отмечается, что в отношении граждан, получивших отказ, незамедлительно начнутся процедуры депортации.

Эта мера обусловлена тем, что граждане Грузии после получения отказа в убежище нелегально оставались в стране, вместо того чтобы в течение семи дней покинуть территорию государства Израиль, поясняет грузинское внешнеполитическое ведомство.

Ранее израильская сторона жаловалась, что большинство прибывающих из Грузии граждан начинают заниматься в Израиле "нелегальной деятельностью".

Посол Израиля в Грузии Шабтай Цур в интервью грузинским СМИ заявлял, что в 2016 году фактически 80% прибывших из Грузии в Израиль оставались в стране нелегально, при этом большинство из них пыталось получить политическое убежище. По его словам, пока рассматривались их обращения, они имели возможность в течение трех лет оставаться и работать в Израиле.

С марта 2014 года между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, обратный билет, бронь в гостинице или предоставление адреса родственников или близких, где они собираются жить, а также страховка и деньги на проживание.