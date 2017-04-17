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Главная » Мир » Турецкий референдум не соответствовал стандартам, - ОБСЕ
Турецкий референдум не соответствовал стандартам, - ОБСЕ
Турецкий флаг / Фото: publicdomainpictures.net

Турецкий референдум не соответствовал стандартам, - ОБСЕ

Использовались бюллетени, не содержащие официальных марок

17.04.17 84
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Международные наблюдатели, работавшие на референдуме по расширению президентских полномочий в Турции заявили, что используемые процедуры не соответствуют международным стандартам. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Assosiated press.

Тана де Зулета из ОБСЕ заявила в понедельник, 17 апреля, что решение турецкой избирательной комиссии разрешить в качестве действительных бюллетеней, не содержащие официальных марок, не дает гарантий от мошенничества.

Группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

Тана Де Зулета из ОБСЕ заявила, что процедуры "не дотягивали до полного соблюдения стандартов", о которых заявляла Турция.

Напомним, что глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. Как сообщило правительственное агентство Анадолу, явка на конституционном референдуме 16 апреля в Турции составила 85,46%.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.

Гювен сообщил, что непроштампованные бюллетени были подготовлены избирательной комиссией и были признаны действительными.

Между тем, вице-премьер-министр Мехмет Симсек сказал, что не будет никаких досрочных выборов после референдума. Ранее предполагали, что Эрдоган может назначить новые выборы, поскольку его новые полномочия могут вступить в силу сразу.

После референдума Эрдоган заявил, что в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни. Такой шаг означал бы сворачивание переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые страна проводит с начала 2000-х годов.

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