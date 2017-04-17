Турецкий референдум не соответствовал стандартам, - ОБСЕ

Международные наблюдатели, работавшие на референдуме по расширению президентских полномочий в Турции заявили, что используемые процедуры не соответствуют международным стандартам. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Assosiated press.

Тана де Зулета из ОБСЕ заявила в понедельник, 17 апреля, что решение турецкой избирательной комиссии разрешить в качестве действительных бюллетеней, не содержащие официальных марок, не дает гарантий от мошенничества.

Группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

Тана Де Зулета из ОБСЕ заявила, что процедуры "не дотягивали до полного соблюдения стандартов", о которых заявляла Турция.

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Напомним, что глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. Как сообщило правительственное агентство Анадолу, явка на конституционном референдуме 16 апреля в Турции составила 85,46%.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.

Гювен сообщил, что непроштампованные бюллетени были подготовлены избирательной комиссией и были признаны действительными.

Между тем, вице-премьер-министр Мехмет Симсек сказал, что не будет никаких досрочных выборов после референдума. Ранее предполагали, что Эрдоган может назначить новые выборы, поскольку его новые полномочия могут вступить в силу сразу.

После референдума Эрдоган заявил, что в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни. Такой шаг означал бы сворачивание переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые страна проводит с начала 2000-х годов.