В России задержали подозреваемого в организации теракта в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что задержан выходец из Центральной Азии Аброр Азимов.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03 апреля 2017 года в метрополитене города Санкт-Петербурга 17 апреля 2017 года в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова", сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.
Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 пострадавших. Инцидент произошел на станции метро "Сенная площадь".