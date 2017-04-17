В России задержали подозреваемого в организации теракта в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что задержан выходец из Центральной Азии Аброр Азимов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03 апреля 2017 года в метрополитене города Санкт-Петербурга 17 апреля 2017 года в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова", ­ сообщили в ФСБ.

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По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 пострадавших. Инцидент произошел на станции метро "Сенная площадь".