В России возбудили очередное уголовное дело против наших военных

Теперь их обвиняют в "похищениях" российских "волонтеров" в Донбассе

Следственный комитет РФ возбудили уголовное дело по фактам "похищения" украинскими силовиками российских "волонтеров" в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В СК РФ заявляют, что в декабре 2014 года на блокпосту вблизи поселка Красный партизан в Донецкой области сотрудники украинских спецслужб "совершили похищение 36-летнего гражданина РФ", который "приехал на территорию Донецкой области Украины как волонтер для оказания помощи в восстановлении производства в ДНР". Этот гражданин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней") и впоследствии осужден. Освободили его через 2 года.

Кроме того, по данным следственного комитета РФ, в апреле 2015 года возле поселка Еленовка Донецкой области были "похищены" сотрудники российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем", которые якобы везли "гуманитарный груз". Они были задержаны по подозрению в совершении преступления, аналогичного вышеуказанному, и впоследствии обменены на украинских военнослужащих.

"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака и других представителей высшего военного руководства якобы за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

В сентябре Следком РФ завел новое дело, фигурантами которого стали глава Минобороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко. Россияне вменяют украинским военным "геноцид национальной группы русскоязычных лиц" в Донбассе.