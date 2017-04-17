Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В России возбудили очередное уголовное дело против наших военных

В России возбудили очередное уголовное дело против наших военных

В России возбудили очередное уголовное дело против наших военных
Следком РФ / Фото: Abnews.ru

Теперь их обвиняют в "похищениях" российских "волонтеров" в Донбассе

17.04.17 99
0000

Следственный комитет РФ возбудили уголовное дело по фактам "похищения" украинскими силовиками российских "волонтеров" в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В СК РФ заявляют, что в декабре 2014 года на блокпосту вблизи поселка Красный партизан в Донецкой области сотрудники украинских спецслужб "совершили похищение 36-летнего гражданина РФ", который "приехал на территорию Донецкой области Украины как волонтер для оказания помощи в восстановлении производства в ДНР". Этот гражданин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней") и впоследствии осужден. Освободили его через 2 года.

Кроме того, по данным следственного комитета РФ, в апреле 2015 года возле поселка Еленовка Донецкой области были "похищены" сотрудники российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем", которые якобы везли "гуманитарный груз". Они были задержаны по подозрению в совершении преступления, аналогичного вышеуказанному, и впоследствии обменены на украинских военнослужащих.

"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака и других представителей высшего военного руководства якобы за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

В сентябре Следком РФ завел новое дело, фигурантами которого стали глава Минобороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко. Россияне вменяют украинским военным "геноцид национальной группы русскоязычных лиц" в Донбассе.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
АТО: Боевики обстреляли Новогригорьевку из БМПВ России задержали подозреваемого в организации теракта в Санкт-ПетербургеРоссияне резко разлюбили Трампа, - опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 4570
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 7586
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 14754
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2005
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 11766
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 5679
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1391
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 5589
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 1850
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 622
  1. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 14949 / 17275
  2. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 6296 / 6849
  3. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 5651 / 6625
  4. С глаз долой. 12 признаков того, что органы зрения пытаются предупредить вас о проблемах со здоровьем 2559 / 2941
  5. Пытавшим 10-летнего мальчика-инвалида подросткам грозит 15 лет 2518 / 2951
  6. Обнародовано видео последствий вчерашнего теракта в Алеппо 2212 / 2492
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 2183 / 2541
  8. Индустриальная страна 2080 / 3826
  9. В Турции на референдуме произошла стрельба, есть погибшие 2038 / 2324
  10. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 1715 / 11766
  1. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 37 / 6849
  2. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 33 / 17275
  3. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 23 / 6625
  4. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 15 / 5679
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 13 / 2541
  6. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 12 / 18566
  7. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 10 / 11766
  8. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 9 / 4949
  9. Встречай, Европа. Что нужно знать украинцам, которые отправляются в ЕС 7 / 2370
  10. Зайцы с яйцами. Какими были пасхальные открытки сто лет назад 6 / 954
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.