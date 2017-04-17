На португальское село упал самолет

В понедельник, 17 апреля, близ Лиссабона в селе Тирес упал легкомоторный самолет Piper PA-31T Cheyenne II. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на португальский телеканал SIC.

В результате крушения погибли пять человек: швейцарский пилот и трое французских пассажиров, а также водитель-португалец, который разгружал грузовик возле супермаркета Lidl, где произошло крушение.

Самолет вылетел из аэропорта Тиреш возле города Кашкайш (расположен в 25 км от Лиссабона) и упал в двух километрах.

На месте крушения побывал президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Потерпевший крушение самолет имел швейцарскую регистрацию и летел в Марсель (Франция).

Напомним, 20 марта пассажирский самолет разбился в аэропорту Вау в Южном Судане. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека.