Турецким властям не понравилась критика референдума наблюдателями ОБСЕ

Наблюдателям, мол, не хватало объективности и беспристрастности в выводах

Министерство иностранных дел Турции назвало "неприемлемыми" комментарии миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) о референдуме, который сегодня состоялся в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает 112 Украина.

"Говорить, что референдум был ниже международных стандартов, это неприемлемо", - отмечается в нем.

При этом в ведомстве подчеркнули, что наблюдателям не хватало объективности и беспристрастности в выводах.

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"Первые выводы наблюдателей являются свидетельством предвзятого подхода", - резюмируется в сообщении.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ сказали, что используемые процедуры на турецком референдуме по расширению президентских полномочий не соответствуют международным стандартам. В частности, группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

По данным турецкого Центризбиркома изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших на референдуме, который состоялся 16 апреля 2017 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.