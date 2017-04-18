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Главная » Мир » В Аргентине нашли яйца динозавров с эмбрионами внутри
В Аргентине нашли яйца динозавров с эмбрионами внутри
Иллюстративное фото

В Аргентине нашли яйца динозавров с эмбрионами внутри

Их возраст оценивают в 70 млн лет

18.04.17 935
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В провинции Неукен на юге Аргентины были обнаружены яйца динозавров. Их возраст насчитывает 70 млн лет. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на агентство Теlam.

Внутри яиц сохранились останки эмбрионов динозавров. Как рассказала глава департамента по защите культурного наследия Неукена Клаудия Делья Негра, для ученых это находка имеет огромное значение.

"Они полностью исследуют эмбрионы, и уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов", — отметила она.

яйца дошли до наших времен в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где они были найдены, когда-то была болотом, которое затем было погребено под вулканическими отложениями.

Гнездо динозавров случайно нашел местный пастух вблизи населенного пункта Агуада-Сан-Роке еще несколько лет назад, однако ученые сообщили о находке только сейчас.

Это не первое подобное открытие в провинции. В 1997 году ученым также удалось найти останки невылупившихся древних пресмыкающихся.

Как отметила Делья Негра, в районе, где были обнаружены яйца, регулярно находят гнезда динозавров, а также останки животных, которые их разоряли. Она выразила надежду, что в этом месте удастся создать палеонтологический парк, который позволит сохранить эту зону для следующих поколений.

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