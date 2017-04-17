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Главная » Мир » Беларусь будет покупать у России газ по $129 за 1 тыс. куб. м

Беларусь будет покупать у России газ по $129 за 1 тыс. куб. м

Беларусь будет покупать у России газ по $129 за 1 тыс. куб. м
Газ / Фото: breakingenergy.com

Цена является фиксированной и не зависит от конъюнктуры цен на нефть и газ

17.04.17 273
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Стоимость российского газа для Беларуси будет составлять $129 в 2018 году и $127 в 2019 году за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1", передает агентство БелТА.

По словам зампреда белорусского правительства, эта цена является фиксированной "вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ". Цена на газ для Беларуси основана на формуле, которая привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Если бы все оставалось, как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная", — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, до 1 июля 2019 года будут сформулированы условия заключения нового газового контракта между двумя странами на период с 2020 года по 2023 год.

Напомним, 3 апреля 2017 года президенты Беларуси и России провели встречу, по итогам которой заявили, что "между странами не осталось нерешенных вопросов", в частности, Минск добился снижения цен на российскую нефть. 

12 апреля Беларусь подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

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