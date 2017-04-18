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Главная » Мир » В Египте могут сделать Facebook платным

В Египте могут сделать Facebook платным

В Египте могут сделать Facebook платным
Фото: Reuters

Таким образом планируют бороться с пропагандой экстремизма в соцсети

18.04.17 28
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Египетский парламент намерен рассмотреть законопроект об установлении ежемесячной "абонентской платы" в размере 5 египетских фунтов ($0,25) за пользование социальной сетью Facebook, сообщает 112 Украина со ссылкой на Egypt Independent.

Согласно сообщению, такую законодательную инициативу предложил депутат от Партии свободных египтян Рияд Абдель Саттар.

По его словам, соответствующий проект закона позволит правительству предотвратить использование Facebook в качестве площадки для разжигания ненависти и насилия, а также продвижения экстремистских идей.

Кроме этого, принятие документа позволит осуществлять мониторинг за пользователями в соцсети.

Саттар подчеркнул, что законопроект будет вынесен для обсуждения в парламенте в ближайшие дни.

Как отмечает издание, документ вызвал резко негативную реакцию общественности, которая выступает категорически против какой бы то ни было монетизации Facebook и контроля за пользованием соцсетями.

 

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