Эрдоган посоветовал ПАСЕ и ОБСЕ знать свое место

Президент Турции Реджеп Эрдоган отверг критику наблюдателей ОБСЕ и ПАСЕ, которые раскритиковали референдум в стране, расширяющий его полномочия.
В своем заявлении Эрдоган отметил, что западным наблюдателям стоит "знать свое место", сообщает Радио Свобода.
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По его словам, Турция "не видит, не слышит и не признает отчетов наблюдательной миссии ОБСЕ".
Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику.