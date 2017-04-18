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Главная » Мир » Эрдоган посоветовал ПАСЕ и ОБСЕ знать свое место

Эрдоган посоветовал ПАСЕ и ОБСЕ знать свое место

Эрдоган посоветовал ПАСЕ и ОБСЕ знать свое место
Реджеп Эрдоган / Фото: Getty Images

Турция не видит, не слышит и не признает отчетов наблюдателей

18.04.17 56
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Президент Турции Реджеп Эрдоган отверг критику наблюдателей ОБСЕ и ПАСЕ, которые раскритиковали референдум в стране, расширяющий его полномочия.

В своем заявлении Эрдоган отметил, что западным наблюдателям стоит "знать свое место", сообщает Радио Свобода.

По его словам, Турция "не видит, не слышит и не признает отчетов наблюдательной миссии ОБСЕ".

Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику.

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