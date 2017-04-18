Япония хочет создать привлекательные Силы самообороны

Доля женщинв в армии будет доведена примерно до 12 процентов

Минобороны Японии хочет удвоить численность женщин в вооруженных силах страны.

Об этом, как передают мировые СМИ, объявила во вторник, 18 апреля, на пресс- конференции в Токио глава ведомства Томоми Инада.

По ее словам, доля женщин среди личного состава будет доведена примерно до 12 процентов. Будут отменены ограничения на набор женщин в танковые, разведывательные, пехотные и парашютно-десантные подразделения. "Мы стремимся к построению привлекательных Сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе", — подчеркнула министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителям Окинавы заплатят 264 миллиона долларов за шум от американских самолетов

Отметим, до этого в японских вооруженных силах разрешили набор женщин в боевые подразделения ВМС и ВВС. В прошлом году впервые в истории страны женщину назначили командиром ракетного корабля. Ограничения пока остаются в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам. Также они распространяются на службу на подводных лодках, где женщинам трудно обустроить отдельные помещения.

Напомним, на конец прошлого года в Силах самообороны Японии служили около 14 тысяч женщин — более шести процентов численности. Войска в стране набираются на добровольной основе.